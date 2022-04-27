Объяснено появление загадочных пород на Марсе

В Университете штата Аризоны обнаружили следы катастрофических извержений на Марсе

Ученые Университета штата Аризоны определили, что загадочные породы в двух марсианских кратерах могут быть игнимбритами, которые одновременно являются осадочными и магматическими. Их можно рассматривать как след катастрофических вулканических извержений, происходящих на Красной планете в древности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Icarus.

Породы с аномально высоким содержанием оливина были изучены марсоходом НАСА Spirit в кратере Гусева, и марсоходом Mars 2020 Perseverance в кратере Джезеро. Оливин представляет собой распространенный силикатный минерал, образующийся из остывающей магмы, поэтому находка указывает на какой-то вулканический процесс. С другой стороны, магма могла излиться на поверхность Марса в результате удара с крупным космическим телом.

Ученые проанализировали изображения пород, полученные марсоходами, и выявили камни с необычной текстурой, которая также встречается в земных вулканических породах, называемых игнимбритами. Они образуются из вулканического материала, осажденного в результате схода пирокластических потоков (лавин из раскаленного газа, пепла и обломков пород). Такие отложения медленно остывают в течение месяцев или даже лет, формируя характерную сеть трещин.

Предполагается, что богатые оливином игнимбриты возникли в течение первого миллиарда лет после формирования Марса.