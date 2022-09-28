Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нефтехимик
2:1
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
0:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
3:1
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:1
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Португалия
0:1
Завершен
Испания
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 6-й тур
Швейцария
2:1
Завершен
Чехия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 2. 6-й тур
Спорт

Российская чемпионка ОИ заявила о зависти к участникам международных турниров

Гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что завидует участникам международных турниров
Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась об отстранении от международных турниров. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Смотрю в соцсетях, что выкладывают девочки-участницы: тысячи зрителей, спортивный ажиотаж. Завидую чуть‑чуть», — заявила гимнастка.

Мельникова отметила, что испытывает трудности с мотивацией после отстранения. «Честно говоря, с этим тяжеловато», — призналась спортсменка.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Турции рассказали о планах по альтернативной «Миру» платежной системе
Небензя заявил о продолжении «процесса» референдумов в Донбассе
Изучен эффект кофе на продолжительность жизни
Россиянам назвали основные проблемы при покупке «вторички»
Польша предупредила Россию о рисках применения ядерного оружия
Организовавшего незаконную миграцию украинца осудили в Белгородской области
Аналитик предупредил о закладываемой США «финансовой бомбе»
Чешской промышленности предрекли крах
Выживший в ижевской школе ученик рассказал о нападении
Посольство России ответило на обвинения Meta в распространении дезинформации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.