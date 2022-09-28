Еще в одной российской республике заявили о выполнении плана по мобилизации

Военком Адыгеи Аверин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в республике

Республика Адыгея выполнила план по частичной мобилизации. Об этом заявил ТАСС военный комиссар российского региона Александр Аверин.

Он разъяснил, что было получено три команды — их сформировали полностью и отправили для подготовки.

Военком Адыгеи добавил, что одна команда — это бригада материального обеспечения, водители, которые, согласно плану боевой подготовки, не проходят боевое слаживание. Эта категория сегодня отправляется в зону специальной операции на Украине.

Ранее о 100-процентном выполнении плана призыва в рамках частичной мобилизации сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

25 сентября о завершении мобилизации в Крыму рассказал глава региона Сергей Аксенов. Он выразил благодарность тем, кто пришел в военкоматы. На следующий день о практически полном выполнении плана по призыву объявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства заверил, что перед отправкой в части призывники будут проходить дополнительную военную подготовку.