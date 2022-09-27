Еще в одном российском регионе сообщили о выполнении плана по мобилизации

Глава Брянской области Богомаз заявил о выполнении плана по мобилизации в регионе

В Брянской области на 100 процентов выполнили план призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом объявил глава региона Александр Богомаз, передает ТАСС.

Губернатор также сообщил, что от граждан к нему поступает много вопросов о мобилизации, поэтому на сайте правительства Брянской области был создан специальный раздел с ответами на самые частые из них. Богомаз также напомнил о работе горячей телефонной линии по призыву по номеру 122.

25 сентября о завершении мобилизации в Крыму сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он выразил благодарность тем, кто пришел в военкоматы. На следующий день о практически полном выполнении плана по призыву заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что сейчас идет замена ряда специалистов и разбор отдельных случаев со здоровьем призывников.

В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев допустил, что мобилизация в республике может завершиться до четверга, 29 сентября. При этом он подчеркнул, что план по призыву уже был выполнен в ряде районов региона.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране во время своего телеобращения 21 сентября. По его словам, перед отправкой в части призывники будут проходить дополнительную военную подготовку. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация коснется находящихся в запасе россиян, которые уже имеют боевой опыт. Также под призыв подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

В Минобороны также разъяснили, что по закону частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, а старшие — до 55. Прежде всего, призываться должны граждане, имеющие специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя.