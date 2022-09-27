Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Еще в одном российском регионе сообщили о выполнении плана по мобилизации

Глава Брянской области Богомаз заявил о выполнении плана по мобилизации в регионе

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Брянской области на 100 процентов выполнили план призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом объявил глава региона Александр Богомаз, передает ТАСС.

Губернатор также сообщил, что от граждан к нему поступает много вопросов о мобилизации, поэтому на сайте правительства Брянской области был создан специальный раздел с ответами на самые частые из них. Богомаз также напомнил о работе горячей телефонной линии по призыву по номеру 122.

25 сентября о завершении мобилизации в Крыму сообщил глава региона Сергей Аксенов. Он выразил благодарность тем, кто пришел в военкоматы. На следующий день о практически полном выполнении плана по призыву заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что сейчас идет замена ряда специалистов и разбор отдельных случаев со здоровьем призывников.

В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев допустил, что мобилизация в республике может завершиться до четверга, 29 сентября. При этом он подчеркнул, что план по призыву уже был выполнен в ряде районов региона.

Материалы по теме:
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
23 сентября 2022
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране во время своего телеобращения 21 сентября. По его словам, перед отправкой в части призывники будут проходить дополнительную военную подготовку. В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация коснется находящихся в запасе россиян, которые уже имеют боевой опыт. Также под призыв подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

В Минобороны также разъяснили, что по закону частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, а старшие — до 55. Прежде всего, призываться должны граждане, имеющие специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны решило не возвращать уехавших россиян принудительно
В Херсонской области решили не объявлять о независимости
В Германии допустили диверсию на «Северных потоках»
Названы курорты Кавказа с наибольшим ростом цен на аренду жилья
Посол России объяснил успех правых на выборах в Италии
Премьер Дании сделала вывод из разрушений на «Северном потоке»
Неизвестные убили беременную женщину и вырезали у нее матку
Режиссер Алексей Учитель назвал неэтичным отказ России от участия в «Оскаре»
Юрист назвал основания для выдачи российских уклонистов из стран СНГ
В Европе появилась альтернатива «Северному потоку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.