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В российском регионе назвали предварительную дату завершения мобилизации

Глава Якутии Николаев заявил, что мобилизация в республике может завершиться до четверга
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Айсен Николаев

Айсен Николаев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мобилизационные мероприятия в Якутии могут завершиться до четверга, 29 сентября. Такую предварительную дату назвал глава республики Айсен Николаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Есть уверенность, что уже в среду-четверг мероприятия по частичной мобилизации по территории республики будут закончены», — сказал представитель власти.

По его словам, в Якутии есть ряд районов, по которым уже был выполнен план частичной мобилизации.

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25 сентября о завершении мобилизационных мероприятий сообщал глава другого российского региона — КрымаСергей Аксенов. Он также выразил благодарность тем, кто пришел в военкоматы и исполнил свой долг, присоединившись к Вооруженным силам России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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