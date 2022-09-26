В российском регионе назвали предварительную дату завершения мобилизации

Глава Якутии Николаев заявил, что мобилизация в республике может завершиться до четверга

Мобилизационные мероприятия в Якутии могут завершиться до четверга, 29 сентября. Такую предварительную дату назвал глава республики Айсен Николаев, чьи слова приводит ТАСС.

«Есть уверенность, что уже в среду-четверг мероприятия по частичной мобилизации по территории республики будут закончены», — сказал представитель власти.

По его словам, в Якутии есть ряд районов, по которым уже был выполнен план частичной мобилизации.

25 сентября о завершении мобилизационных мероприятий сообщал глава другого российского региона — Крыма — Сергей Аксенов. Он также выразил благодарность тем, кто пришел в военкоматы и исполнил свой долг, присоединившись к Вооруженным силам России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.