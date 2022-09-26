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В российском городе сообщили о практически полном выполнении плана мобилизации

В Севастополе сообщили, что план по частичной мобилизации практически выполнен

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Поставленный план по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«План поставленный по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных», — заявил представитель власти.

Также он рассказал о наблюдении за процессом выплат от властей Севастополя по 200 тысяч рублей призванным в рамках частичной мобилизации.

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25 сентября о завершении мобилизационных мероприятий сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Он также выразил благодарность тем, кто пришел в военкоматы и исполнил свой долг, присоединившись к Вооруженным силам России.

Позднее глава Якутии Айсен Николаев также заявил, что мобилизационные мероприятия в Якутии могут завершиться до четверга, 29 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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