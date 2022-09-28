Генсек НАТО прокомментировал ситуацию с «Северным потоком»

Столтенберг заявил, что НАТО следит за ситуацией с «Северным потоком» в Балтийском море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова по итогам встречи с членами фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Европарламента передает ТАСС.

По словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за ситуацией в Балтийском море. Он отметил, что союзники изучают утечки газа из обоих газопроводов и обмениваются информацией с Финляндией и Швецией.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.

Позже председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости расследования утечек на газопроводах. Она пригрозила, что любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры приведет к самым решительным ответным мерам.