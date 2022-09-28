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Названы сроки возможного опустения «Северных потоков»

Энергетическое агентство Дании: газ в «Северных потоках» может закончиться к концу недели

Фото: Fabrizio Bensch / AP

Большая часть газа с поврежденных газопроводов «Северный поток» утекла после аварии, трубопроводы могут в скором времени опустеть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу энергетического агентства Дании Кристоффера Ботцау.

В ведомстве также назвали сроки возможного опустения «Северных потоков». По словам Ботцау, больше половины газа ушло из трубопровода, ожидается, что оставшееся топливо может закончиться к концу недели.

Ранее оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG не исключил возможности проведения ремонта поврежденных веток газопроводов. Одновременно службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» более непригодны для использования и будут закрыты навсегда.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Выяснилось, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Шведский сейсмолог Бьорн Лунд раскрыл, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва. Один взрыв произошел ночью, а другой — вечером понедельника.

Как допустили немецкие власти, падение давления в газопроводе «Северный поток-2», а также в обеих нитках «Северного потока» могло стать следствием диверсии. Указывалось, что целью возможной диверсии могло стать создание неопределенности на европейских газовых рынках.

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Варвара Кошечкина
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