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Оператор «Северного потока» не исключил ремонта поврежденных веток

Nord Stream AG не исключил проведения ремонта на поврежденных нитках «Северного потока»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Оператор «Северного потока», компания Nord Stream AG, не исключил возможности проведения ремонта поврежденных веток газопровода, передает ТАСС.

По словам представителя оператора, прежде чем приступать к каким бы то ни было работам, необходимо оценить масштаб повреждений. Он указал, что сейчас фотографий реальных утечек нет. В настоящее время в первую очередь необходимо осмотреть повреждения. Информацию о возможных расходах и о том, кто возьмет их на себя, раскрывать пока не стали.

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Одновременно службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» более непригодны для использования и будут закрыты навсегда.

Ранее Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов в Балтийском море были обнаружены разрушения. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.

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Платон Щукин
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