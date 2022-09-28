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Создан устраняющий боль после ожогов гидрогель

Bioactive Materials: разработан саморастворяющийся гидрогель для снятия боли при ожогах

Фото: Nati Melnychuk / Unsplash

Команда специалистов Массачусетской больницы общего профиля (MGH) в сотрудничестве с Университетом Тафтса создали гидрогель, который способствует заживлению ран при ожогах второй степени, а также саморастворяется при смене повязки, устраняя боль у пациентов. Результаты работы представлены в журнале Bioactive Materials.

Технология обладает высокой абсорбирующей способностью и нивелирует многие токсичные химические вещества, используемые в традиционных повязках. Кроме того, обычные материалы при перевязке часто прилипают к ране, что приводит к механическим повреждениям и более длительному заживлению и боли пострадавшего.

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Разработанный гидрогель наносится непосредственно на рану, после чего покрывается марлей или бинтом. Он состоит из сетки синтетических полимеров, позволяющих удерживать воду и создавать влажную среду для более скорого заживления. Уникальность этого материала заключается в возможности растворения менее, чем за пять минут, а также быстрого приготовления раствора — необходимо примерно 15 секунд.

Ранее отечественные медики из СГУ представили гель-антибиотик на основе белка молочной сыворотки, который можно применять для реконструкции мягких тканей.

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Елена Апазиди
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