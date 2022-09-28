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Работу президента и администрации Кремля оценили в десятки миллиардов рублей

Расходы на работу президента, Кремля и кабмина в 2023 году составят около 8,4 млрд руб.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В 2023 году на работу президента России, администрации Кремля и кабинета министров из федерального бюджета планируют выделить 28,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Правительство ожидает, что расходы на работу президента и его администрации составят 19,1 миллиарда рублей. Данная сумма на 4 миллиарда рублей больше, чем планировалось год назад. По предварительным оценкам, в 2022 году на эти цели будет потрачено 19,9 миллиарда рублей.

Расходы на обеспечение деятельности премьер-министра, его заместителей и аппарата правительства в следующему году также увеличатся. Из общего бюджета будет заложено около 9,3 миллиарда рублей, что примерно на 280 миллионов рублей больше, чем планировалось в текущем году.

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В 2024 году работа главы государства и его администрации оценивается примерно в 20 миллиардов рублей, в 2025 году — 20,6 миллиарда рублей. Согласно плану, в 2024 и 2025 годах расходы на обеспечение функционирования кабмина вырастут до 9,8 и 10,1 миллиарда соответственно.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие три года бюджет России будет дефицитным. По его словам, доходы составят около 26 триллионов рублей, а расходы — порядка 29 триллионов.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», российские власти собрались покрыть дефицит бюджета за счет сырьевых экспортеров — нефтегазовых компаний, а также производителей угля и удобрений. Правительство планирует повысить для них экспортные пошлины и ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — в 2023 эти меры принесут бюджету около 1,4 триллиона рублей, а всего в 2023–2025 годах дадут более 3 триллионов.

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Мария Грушко
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