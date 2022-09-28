Появились подробности получения повестки бронзовым призером Евро-2008

Отец экс-игрока сборной России Билялетдинова заявил, что сын не будет бегать от военкомата

Ринат Билялетдинов, отец бывшего футболиста сборной России Динияра Билялетдинова, прокомментировал новость о том, что его сын получил повестку в военкомат. Подробности приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Он бегать не собирается. Но, скорее всего, произошла путаница в документах. Президент установил рамки до 35 лет, а Динияру 37. В боевых действиях он не участвовал», — заявил Билялетдинов-старший. Он рассказал, что 19 лет назад его сын прибыл в часть, получил документы, принял присягу и уехал в командировку в московский «Локомотив», имея распоряжение через Министерство обороны.

О получении Билялетдиновом повестки стало известно ранее 28 сентября. Отмечалось, что спортсмен будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано.

Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. В составе «Локомотива» он выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.