Выживший в ижевской школе ученик рассказал о нападении

Ученик, который выжил при стрельбе в школе №88 в Ижевске, рассказал о нападении

Ученик школы №88 в Ижевске, где в понедельник, 26 сентября, произошла стрельба, рассказал о нападении. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Мы писали тест, услышали грохот какой-то вот этот, выстрелы. Потом грохот прям возле нас был. Учительница по английскому Маргарита Михайловна вышла проверить, что там. И спустя пару шагов она закричала "о боже", и послышался выстрел», — вспоминает школьник.

По его словам, после этого он вместе с одноклассниками спрятался за шкафы. Нападавший зашел в класс и «как хотел, так и стрелял», вспоминает пострадавший. Чтобы спастись, подросток после выстрела в него притворился мертвым. Школьник получил касательное ранение.

Ученик утверждает, что двое его одноклассников умерли в классе от ранений, еще трое скончались в больнице. Один из погибших учеников обращался к нападавшему со словами «хватит, прекрати!», рассказал он.

«Я боялся и не хотел вылазить. И даже когда выстрелы закончились, я боялся, вдруг он стоит, смотрит. Поэтому я не вылазил минут пять», — рассказал россиянин.

Стрельба в удмуртской школе произошла 26 сентября. По последним данным Следственного комитета, погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние.

В республике после случившегося с 26 по 29 сентября объявлен траур. Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев — он покончил с собой. Мужчина 1988 года рождения ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. О мотивах его поступка пока неизвестно.

Как сообщили в республиканском Минздраве, после стрельбы в школе девять человек, в том числе семь детей, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Часть пострадавших эвакуировали в Москву для лечения, в больницах Удмуртии остаются восемь человек.