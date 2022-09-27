Минздрав раскрыл состояние пострадавших детей при стрельбе в школе Ижевска

Минздрав Удмуртии сообщил, что 9 пострадавших при стрельбе в Ижевске сейчас в реанимации

Девять человек, среди которых семь детей, находятся в реанимации после стрельбы в школе №88 в Ижевске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минздрав Удмуртии.

Уточняется, что состояние девяти человек оценивается как тяжелое. «Пять человек сейчас эвакуируют в Москву, из них двое взрослых, 13 детей. В больницах Удмуртии остаются восемь человек», — сообщили в Минздраве.

Стрельба в удмуртской школе произошла в понедельник, 26 сентября. По последним данным Следственного комитета, погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние.

В республике после случившегося с 26 по 29 сентября объявлен траур. Нападавшим оказался житель Ижевска Артем Казанцев — он покончил с собой. Мужчина 1988 года рождения ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. О мотивах его поступка пока неизвестно.