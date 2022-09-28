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В Белоруссии заведут дело в отношении членов совета оппозиции

СК Белоруссии начнет спецпроизводство против членов координационного совета оппозиции

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Следственный комитет (СК) Белоруссии сообщил, что в ближайшее время рассмотрит вопрос о начале спецпроизводства в отношении членов координационного совета оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о начале специального производства в отношении руководителей и участников так называемого "координационного совета", которые с целью захвата власти неконституционным путем создали экстремистское формирование и призывали к санкциям и иным незаконным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что СК Белоруссии начал заочное делопроизводство в отношении представителей правозащитного центра «Весна» и участников оппозиционного проекта NEXTA.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, белорусские оппозиционеры, выехавшие из страны под давлением силовиков в 2020 году, уже «хотят вернуться», но «не знают, как».

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Алевтина Запольская
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