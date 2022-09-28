В Смоленской области назвали законной мобилизацию больного 57-летнего мужчины

Главе Смоленской области Островскому сообщили, что призыв 57-летнего мужчины законен

Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял на личный контроль ситуацию с мобилизацией 57-летнего Василия Василевича. Об этом «Ленте.ру» рассказал сам глава региона. Мужчина, у которого гипертония и серьезные проблемы с работой легких, пройдет медицинскую комиссию.

Не противоречит закону

О мобилизации старшего лейтенанта запаса из города Сафонова Смоленской области ранее «Ленте.ру» рассказала его дочь Ольга Василевич. Мужчина никогда не служил, но учился на военной кафедре. По словам губернатора региона, он попадает под критерии мобилизации.

Гражданин Василевич призван на военную службу законно. Но в силу состояния здоровья в ближайшее время он пройдет медицинскую комиссию, как и многие другие, кто также призван на службу законно, но имеет обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, которые позволяют быть от службы освобожденным Алексей Островский губернатор Смоленской области

«Он пройдет медицинскую комиссию, которая, как я надеюсь, установит, что воинской службе он не подлежит, поскольку у меня нет оснований сомневаться в его словах и словах его дочери. Тогда после прохождения медицинской комиссии в военном госпитале, согласно регламентам военкоматов и Минобороны в целом, он будет ожидать документального решения, на основании которого будет отпущен домой. Ситуация, как и многие-многие другие, находится у меня на личном контроле, на личном контроле у моих подчиненных в администрации области и у глав муниципальных образований, в данном случае Сафоновского района», — отметил он.

Такого же мнения придерживается военный комиссар Сафонова Игорь Сафронов. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что медосмотр при мобилизации не обязателен.

«Медосмотр проводится в случае жалобы человека, который призывается по мобилизации. Жалобы при мобилизации не было. На тот момент, возможно, он чувствовал себя хорошо. Это уже не первый случай, когда человек чувствует себя хорошо, а потом, прибывая куда-то в часть, начинает чувствовать себя плохо. Здесь он хорохорится перед близкими и знакомыми, показывает, что да, я такой, а приезжает на место и начинается», — утверждает он.

Игорь Сафронов отметил, что такие случаи не единичны. По его словам, человек должен сообщить, что у него есть проблемы со здоровьем, а в идеале предъявить подтверждающие документы.

Годен к службе?

После объявления частичной мобилизации Минобороны дало разъяснения, что призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55. Это соответствует первому разряду граждан, находящихся в запасе. Но военком Игорь Сафронов утверждает, что запрета на призыв запасников старшего возраста не вводилось.

Офицеры призываются до 60 лет, младший офицерский состав, до 65 — старший. Запрета в этом нет. По имеющимся документам Владимир Владимирович [Путин] сказал следующее, он сказал: не обязательно, а преимущественно, понимаете? К сожалению, у нас очень не хватает офицеров в наше командование, поэтому нам приходится брать тех, кто более старших возрастов Игорь Сафронов военный комиссар города Сафонова

По словам Ольги Василевич, дочери мобилизованного мужчины, с 24 сентября медицинскую комиссию ее отец так и не прошел. Губернатор Алексей Островский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что обращение все же получено, и «в ближайшее время» мужчину осмотрят.

«Военком Смоленской области меня проинформировал, что гражданин призван законно, что действительно медицинская комиссия не обязательна за исключением случаев, когда тот или иной гражданин требует ее проведения в отношении себя», — объяснил глава региона.

В случае с господином Василевичем, поскольку есть его обращение, комиссия естественно будет в ближайшее время проведена. И я очень надеюсь, что она установит то, на чем он настаивает и на чем настаивают члены его семьи. После прохождения комиссии в военном медицинском госпитале, где он будет ожидать официального документального решения, будет определена категория его годности к военной службе по мобилизации Алексей Островский губернатор Смоленской области

«Ни в каких боевых действий они участвовать не будут»

Мобилизованных в Смоленской области не будут направлять в зону боевых действий, утверждает военком Игорь Сафронов. По его словам, военнослужащие будут задействованы на территории региона.

Они направлены в войска территориальной обороны. Формируется часть теробороны. Это те части, которые должны защищать нашу область в случае вероятных различных мероприятий. Ни в каких боевых действий они участвовать не будут Игорь Сафронов военный комиссар города Сафонова

Поручено разобраться

Алексей Островский рассказал «Ленте.ру», что в связи с появляющимися жалобами потребовал от подчиненных усилить контроль за проведением мобилизации.

«В связи с систематическими случаями в рамках частичной мобилизации призывов на воинскую службу смолян, которые считают, что их права или права их родственников нарушены, хочется сказать, что в каждой ситуации необходимо разбираться отдельно. Для того чтобы навести в этом вопросе максимально возможный порядок, хотя от гражданских властей тут не много зависит, мною было проведено большое совещание с главами всех муниципальных образований Смоленской области, военным комиссаром Смоленской области, прокурором Смоленской области, военным прокурором Смоленской области, представителями общественных организаций и в первую очередь смоленского регионального отделения Общероссийского народного фронта. Я призвал военного комиссара области, военных комиссаров муниципальных образований, безусловно, в совместной работе с главами муниципальных образований стараться в этих вопросах наводить порядок и минимизировать количество случаев, когда призыву подлежат граждане, которые по тем или иным параметрам призываться не должны. Тут хотелось бы сказать, что граждане из этой категории делятся на разные группы», — сказал он.

Контроль на местах

Есть те, кто призыву подлежит и до конца не знает своих прав и обязанностей. В случае выявления каких-то чрезвычайных обстоятельств, проблем со здоровьем или проблем с положением дел в семье, как у гражданина Василевича, там через запятую их достаточно, их права могут быть восстановлены и ни в коем случае не ущемлены Алексей Островский губернатор Смоленской области

«И вот здесь военкомам нужно совместно с главами муниципальных образований отслеживать судьбу каждого человека, к чему я и призвал военкомов муниципальных образований, военкома области и глав муниципальных образований. Поручил, чтобы каждый глава лично отслеживал судьбу каждого жителя вверенного ему муниципального образования, сказав, что все остальные дела сейчас нужно переключить на профильных заместителей. А им, как руководителям муниципальных образований, исключительно самим и только самим заниматься подобной проблематикой, потому что она сейчас наиболее остро стоит перед страной, в нашем случае — перед областью и перед каждым муниципальным образованием в отдельности», — отметил Алексей Островский.

Однако военный комиссар города Сафонова, где был мобилизован Василий Василевич жалуется на нехватку сил для контроля за ходом мобилизации.

«Как бы тут ни старался, все равно за всеми вопросами один военком уследить не может, с каждым человеком, который прибывает, я не могу побеседовать, вот конкретно побеседовать», — усомнился военком.

В то же время, если будут установлены правонарушения, власти обязаны извиниться перед ошибочно призванными, продолжает Алексей Островский.

«Потому что это судьбы людей. Если человек призван законно, но считает, что его права нарушены, ему должны военные власти совместно с органами военной прокуратуры и органами прокуратуры гражданской крайне корректно, лояльно, и детально разъяснить, что его права не нарушены, и что он действительно подлежит призыву на тех или иных основаниях, и у него нет оснований для уклонения от него. Если же права человека действительно нарушены, а таких случаев, к сожалению, достаточно, власти должны принести в самой корректной форме человеку извинения за то, что он подвергся каким-то действиям, которые для него были, мягко говоря, нежелательными и чувствительными, и отпустить его домой, а не просто открыть дверь, чтобы он ушел», — объяснил губернатор.

Также Алексей Островский отметил, что к работе активно привлекается Общероссийский народный фронт

«Также в ходе проведенного мной ранее экстренного совещания было дано поручение моим подчиненным из администрации области, главам муниципальных образований, а также была просьба к военкому Смоленской области, поскольку я ему не могу давать ни указаний, ни поручений, самым активным образом взаимодействовать с региональным смоленским отделением Общероссийского народного фронта, в адрес которого массово поступают подобные жалобы граждан. Каждую из них совместно с администрацией региона под моим непосредственным контролем и с военкомом, как я надеюсь, будут отсматривать, отслеживать и прорабатывать», — заключил губернатор.

После объявления частичной мобилизации глава Министерства обороны Сергей Шойгу пояснил, что планируется набрать 300 тысяч человек. Он отметил, что призыву не подлежат студенты. Также позже был опубликован перечень сфер, сотрудников которых не будут мобилизовывать.