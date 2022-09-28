Семьям погибших при стрельбе в ижевской школе выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших при стрельбе в Ижевске получат по миллиону рублей

Власти Удмуртии выплатят по миллиону рублей членам семей погибших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Пострадавшим, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, положены выплаты по 500 тысяч рублей, уточнили в правительстве.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что один пострадавший при стрельбе в школе Ижевска находится в крайне тяжелом состоянии. Он добавил, что у 14 человек состояние средней степени тяжести, у восьми — тяжелое.

Стрельба в ижевской школе произошла 26 сентября. По последним данным Следственного комитета, погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние. После случившегося в республике с 26 по 29 сентября объявлен траур.

Школу атаковал ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения. Соседи россиянина рассказали, что его семья никогда ни с кем не общалась, сам Казанцев жил в квартире с бабушкой и матерью и был нелюдим. После атаки на школу он покончил с собой.