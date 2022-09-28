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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Мурашко заявил, что один раненый при стрельбе в школе Ижевска в крайне тяжелом состоянии

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Один из пострадавших детей при стрельбе в школе №88 в Ижевске находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«Четырнадцать средней степени тяжести, восемь тяжелых и один крайне тяжелый ребенок», — сказал министр здравоохранения.

По его словам, ухудшений в состоянии пострадавших не наблюдается.

Стрельба в удмуртской школе произошла 26 сентября. По последним данным Следственного комитета, погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние. После случившегося в республике с 26 по 29 сентября объявлен траур.

Школу атаковал ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения. Соседи россиянина рассказали, что семья мужчины никогда ни с кем не общалась, сам Казанцев жил в квартире с бабушкой и матерью и был нелюдим.

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Анастасия Шейкина
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