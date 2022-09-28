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Главу охранявшего школу Ижевска ЧОПа поместили под домашний арест

Суд взял под домашний арест директора ЧОП, охранявшего школу в Ижевске, где была стрельба
Начало событий в новости Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Суд поместил под домашний арест директора частного охранного предприятия (ЧОП), обеспечивавшего охрану школы №88 в Ижевске, где произошла стрельба, в которой погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину задержали 27 сентября после проверки правоохранительных органов, которые выявили многочисленные нарушения в деятельности ЧОП. В частности выяснилось, что охранники-пенсионеры, погибшие в результате нападения на школу бывшего ученика Артема Казанцева, были оформлены неофициально.

Стрельба в ижевской школе №88 произошла утром 26 сентября. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. Он покончил с собой. По последним данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, среди которых 11 детей. Пострадали 24 человека, 22 из них — несовершеннолетние. После случившегося в республике с 26 по 29 сентября объявлен траур.

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Любовь Ширижик
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