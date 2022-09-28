Ремонтопригодность самых дорогих часов Apple проверили

Специалисты iFixit отметили высокую сложность ремонта Apple Watch Ultra

Энтузиасты из фирмы iFixit оценили ремонтопригодность самых дорогих часов Apple — модели Watch Ultra. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале компании.

Специалисты фирмы, которая занимаются изучением степени ремонтопригодности гаджетов, разобрали новые часы и записали видео. По их словам, визуально кажется, что девайс легко отремонтировать, однако сложное устройство Apple Watch Ultra делает практически невозможным домашнее обслуживание.

Авторы исследования отметили, что часы имеют титановый корпус и отличаются высокой прочностью. На тыльной стороне носимого гаджета есть винты, однако специалисты посоветовали их не трогать — есть риск повреждения гидроизоляционной прокладки.

В заключении эксперты заметили, что Apple Watch Ultra практически так же сложно отремонтировать, как и другие часы американского бренда. Однако авторы обзоры подчеркнули, что Apple «идет в правильном направлении». Стоимость смарт-часов Apple Watch Ultra составляет 799 долларов.

Ранее блогер под ником TechRax разбил часы Apple Watch Ultra молотком, чтобы проверить их прочность. Устройство выдержало все тесты, но сломалось после нескольких ударов молотком.