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Премьер Польши Моравецкий предупредил о тяжелой зиме в стране

Премьер Польши Моравецкий предупредил о тяжелой зиме в стране и призвал «латать дыры»

Фото: AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на заседании Национального совета развития предупредил о приближении тяжелой для страны зимы и призвал правительство «латать дыры», чтобы граждане не пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем работать над соответствующими решениями для получателей электроэнергии. Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой, я хочу подчеркнуть — это будет трудная зима, мы могли ее пройти не замочив ног, чтобы поляки, которые являются наиболее зависимыми получателями электрической энергии, тепловой энергии, как можно меньше пострадали», — добавил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании парламента сообщил, что страну, как и Европу, ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны. «Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяцев — до 31 марта — будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа», — сказал он.

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Анжелика Бережная
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