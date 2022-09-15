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Вучич предупредил о самой тяжелой с 1945 года зиме

Президент Сербии Вучич предупредил о самой тяжелой с 1945 года зиме в Европе
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании парламента сообщил, что страну, как и Европу, ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Вучич напомнил, что власти Сербии не признают независимость самопровозглашенной республики Косово, и «это не какая-то особенная храбрость». Он назвал все прозвучавшее на заседании парламента «фонтаном желанием». «...Это настолько далеко от реальности, от того, что думают и желают албанцы, и еще дальше от того, чего хотят наши европейские и западные партнеры», — подчеркнул сербский лидер.

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Глава государства предупредил, что Сербию и Европу ожидает самая тяжелая с 1945 года зима.

«Хочу, чтобы люди знали, что следующие 6,5 месяцев — до 31 марта — будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан с 1945 года до сих пор», — отметил он.

Вучич добавил, что в рамках подготовки к зимнему периоду в подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии сейчас зарезервировано 663 миллионов кубометров газа, «чего должно хватить на два месяца» Сербии.

Ранее Вучич отказался признавать независимость Косово. Он подчеркнул, что Белград не признает независимость самопровозглашенной республики ни при каких условиях.

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Марина Совина
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