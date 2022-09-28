Захарова вспомнила о письме Наполеона Жозефине из-за санкций на мыло из России

Захарова вспомнила о письме Наполеона Жозефине из-за запрета ЕС на импорт мыла из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя предложение Евросоюза (ЕС) запретить импорт из РФ средств для макияжа и бритья, мыла и туалетной бумаги, вспомнила о письме французского императора Наполеона I его супруге Жозефине.

«Если добавить к этому экономию воды, то невольно вспоминается эпистолярный диалог двухсотлетней давности. Наполеон писал Жозефине: "Не мойся, я еду и спешу изо всех сил, через три дня буду здесь". Традиции», — написала дипломат, иронизируя относительно новых санкций ЕС.

Европейский союз предложил отказаться от косметических средств, мыла и туалетной бумаги в рамках восьмого пакета санкций.

Ранее Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского по поводу инцидента на газопроводе «Северный поток». «Сикорский в твиттере поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?» — подчеркнула Захарова.