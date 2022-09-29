Стали известны причины вызова фигуриста сборной России в военкомат

Фигуриста Алиева вызвали в военкомат для уточнения данных и отметки, что он не за рубежом

Директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов в комментарии «Матч ТВ» назвал причины вызова фигуриста национальной команды Дмитрия Алиева в военкомат.

«Фигурист Алиев был вызван в военкомат для уточнения данных и отметки, что он находится не за рубежом», — заявил Морозов.

О получении повесток Алиевым и другим членом сборной России Макаром Игнатовым стало известно 28 сентября. Чемпиону России и Европы 2020 года Алиеву 23 года, серебряному призеру чемпионата страны Игнатову — 22. Федерация фигурного катания на коньках России запросила для спортсменов отсрочку.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.