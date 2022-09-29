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Пострадавшую из-за обстрела ВСУ Харьковской области девочку отправили в Москву

Харьковские власти сообщили об отправке в Москву пострадавшей из-за обстрела ВСУ девочки

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что девочку, которая пострадала в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) колонны беженцев, отправили в Москву. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«Тяжелораненая девочка — она сейчас госпитализирована и направляется на территорию России, в Ростовскую область, далее она будет переправлена в Москву», — рассказал Ганчев.

Как он утверждает, у нее раздроблены кости. По словам Ганчева, среди погибших есть дети.

При обстреле украинскими бойцами колонны с беженцами в Харьковской области погибли около 30 человек. Ганчев подчеркнул, что на автомобилях были опознавательные знаки, в частности крупная надпись «Дети», которую можно заметить издалека.

Об атаке ВСУ на колонну беженцев стало известно ранее в четверг, 29 сентября.

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Кристина Есикова
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