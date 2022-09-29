В Харьковской области рассказали подробности атаки ВСУ на колонну беженцев

Харьковские власти заявили об использовании ВСУ гранатометов при обстреле колонны беженцев

Колонна беженцев, которая перемещалась на гражданских автомобилях с опознавательными знаками, могла быть обстреляна Вооруженными силами Украины (ВСУ) из гранатометов. Подробности атаки рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По словам представителя местных властей, на автомобилях беженцев были опознавательные знаки, в частности крупная надпись «Дети», которую можно заметить издалека. «О том, знали ли они, по кому стреляют, я могу на сто процентов сказать, что знали», — сказал Ганчев.

Он подчеркнул, что огонь по колонне велся с близкого расстояния, также есть информация о применении гранатометов. «Судя по тому, что использовалось стрелковое вооружение, прямой наводкой работали. Значит, находились они в непосредственной стрелковой близости», — добавил глава администрации.

Ганчев подтвердил информацию о гибели около 30 человек. По его словам, беженцы выдвинулись из Купянского района в сторону Луганской народной республики по дороге в Сватово. Несколько детей, по его словам, остались сиротами, в настоящее время устанавливаются их родственники.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил об увеличении потока беженцев из Харьковской области в сторону Белгорода и Луганска.