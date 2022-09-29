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В ЛНР сообщили об увеличении потока беженцев из Харьковской области

Посол ЛНР Мирошник сообщил об увеличении потока беженцев из Харьковской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил об увеличении потока беженцев из Харьковской области. Его цитирует РИА Новости.

«Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области РФ, или едут через нашу территорию, увеличилось», — рассказал Мирошник.

Ранее стало известно об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) колонны беженцев из Харьковской области. В результате были ранены семь человек, из них двое — дети. Пострадавшие были эвакуированы в ДНР.

Позже посол ЛНР Родион Мирошник сообщил о 30 погибших в колонне с беженцами. По его словам, их тела не могут вывезти из-за продолжающихся обстрелов ВСУ. Отмечается, что среди жертв есть дети.

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Алевтина Запольская
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