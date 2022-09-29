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Стало известно о 30 погибших из-за обстрела ВСУ колонны с беженцами

Посол ЛНР Мирошник сообщил о 30 погибших при обстреле колонны с беженцами под Харьковом

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) колонны с беженцами в Харьковской области погибли порядка 30 человек. Об этом сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — сказал Мирошник.

По словам посла, экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся обстрелов.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли колонну беженцев из Харьковской области. Семеро раненых были доставлены в медучреждения ЛНР.

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Алевтина Запольская
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