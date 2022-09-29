Директор Аллы Пугачевой прокомментировала новость об отъезде артистки в Израиль

Директор Аллы Пугачевой заявила, что не знала о планах артистки уехать из России в Израиль

Директор эстрадной певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что не знала об отъезде артистки из России. Об этом она сообщила в разговоре с РИА Новости.

Медиаменеджер поведала, что не обсуждала с исполнительницей эту тему. «Я не в курсе, не знаю. [Она] не говорила», — отметила Чупракова.

Ранее появилась информация, что Пугачева вновь покинула Россию. Исполнительница улетела в Израиль. В аэропорту Внуково был замечен автомобиль Chevrolet Express. Именно на нем артистка отвозила детей в школу 1 сентября.

По словам источника, звезда не приобретала обратного билета.

В марте этого года певица покинула Россию вместе с семьей. На протяжении нескольких месяцев она проживала в Израиле, после чего арендовала виллу в Латвии. В конце августа исполнительница вернулась на родину.

18 сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

После этого замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что ведомство не рассматривало просьбу эстрадной певицы, так как обращение должно быть официальным.