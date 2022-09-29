Министр спорта России высказался о брони для атлетов страны

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что атлетам могут дать отсрочку от армии

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о брони для атлетов страны. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Определенные меры защиты будут. Возможно будет дана какая‑то отсрочка. Система будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», — заявил Матыцин, подчеркнув, что российские спортсмены максимально мобилизованы и готовы решать задачи, поставленные государством.

Повестки в военкомат уже получили многие российские спортсмены. Среди них бронзовый призер чемпионата Европы-2008 по футболу Динияр Билялетдинов, чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев и боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.