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В Одессе задержали вывесивших российский флаг людей

ГБР Украины сообщило о задержании в Одессе людей, вывесивших флаг России

Фото: РИА Новости

В Одессе задержали людей, вывесивших в городе российский флаг. Об этом Государственное бюро расследований (ГБР) республики сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что в ходе совместной спецоперации ГБР и Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе была разоблачена российская «агентурная сеть», представители которой вывесили в городе флаг России с надписью «Одесса — русский город».

По данным госбюро, задержанные также якобы собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов и проукраинских активистах и пытались похитить одного из местных бизнесменов, за которого, предположительно, планировали потребовать выкуп.

Ранее сообщалось, что на Украине был задержан бывший начальник управления СБУ по Харьковской области Роман Дудин. В мае его уволил президент республики Владимир Зеленский, после чего Дудин потребовал от главы государства извинений.

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Алевтина Запольская
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