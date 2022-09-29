Зеленский решил созвать срочное заседание СНБО

Зеленский 30 сентября проведет заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики в пятницу, 30 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в своем Facebook-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим позже», — написал он.

Ранее украинский лидер оценил возможность переговоров с Россией после проведения референдумов. По его словам, объявление завершения голосования и его результатов «сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров».

Также Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.