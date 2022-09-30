Курс евро упал ниже 53 рублей на торгах 30 сентября

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 сентября упал ниже отметки в 53 рубля, свидетельствуют данные торгов. Доллар опустился ниже 57 рублей.

Курс рубля остается на высоком уровне в последние месяцы на фоне административных ограничений на операции с иностранными валютами, а также снижения спроса со стороны российских импортеров в условиях санкций. 29 сентября советник первого заместителя председателя ЦБ России Сергей Моисеев не исключал, что биржевые торги долларом и евро могут прекратиться в случае санкций против Мосбиржи. Он указывал, что торговля может оставаться внебиржевой.

Индекс Мосбиржи показывает незначительное падение к закрытию предыдущего дня, однако остается на сравнительно низком уровне — 1950,92 пункта. Ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля индекс упал еще 26 сентября.

Заметное снижение показатель начал 21 сентября, распродажи акций российских компаний фиксировались на фоне объявления о мобилизации.