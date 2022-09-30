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Раскрыта тайна новых наушников Apple

iFixit: Apple спрятала в креплении для ремешка наушников AirPods Pro 2 антенну

Кадр: iFixit / YouTube

Энтузиасты iFixit оценили ремонтопригодность новых наушников AirPods Pro. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале компании.

Специалисты фирмы, занимающейся изучением степени ремонтопригодности гаджетов, изучили устройство новых наушников Apple, представленных 7 сентября. В ходе демонтажа конструкции энтузиасты раскрыли тайну гарнитуры. Выяснилось, что крепление для ремешка, которое появилось в кейсе наушников, также выполняет роль антенны для чипа U1. С помощью спрятанного оборудования девайс можно обнаружить в случае потери через приложение Find My.

«AirPods — самые популярные наушники в мире, а также одни из самых неисправимых», — заметили авторы ролика. В ходе изучения устройства AirPods Pro второго поколения специалисты подтвердили, что гарнитуру невозможно починить в домашних условиях. Оказалось, что при разборке девайса — например, для замены аккумулятора — нарушается целостность конструкции и гаджет приходит в негодность.

В заключение авторы отметили, что наушники практически нельзя отремонтировать. Специалисты iFixit поставили девайсу 0 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности.

В конце сентября энтузиасты из фирмы iFixit оценили ремонтопригодность самых дорогих часов Apple — модели Watch Ultra. Специалисты заметили, что часы почти невозможно починить в домашних условиях.

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Андрей Ставицкий
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