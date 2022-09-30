В Италии отреагировали на информацию об интересе клубов к игроку сборной России

Спортивный директор «Лацио» Таре назвал новости об интересе к Мостовому агентскими играми

Спортивный директор итальянского «Лацио» Игли Таре отреагировал на информацию об интересе клубов серии А к игроку петербургского «Зенита» и сборной России Андрею Мостовому. Его цитирует Sport24.

Таре засомневался, что команды лиги действительно хотели бы подписать россиянина. «Все новости об интересе к Мостовому в Италии — это, скорее всего, агентские игры. Вряд ли что-то правда есть», — заметил он. Кроме «Лацио», в качестве заинтересованных Мостовым клубов ранее назывались «Сампдория», «Монца», «Удинезе», «Верона» и «Эмполи».

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. Прежде он играл за подмосковные «Химки». В составе национальной команды футболист провел 10 матчей и отличился одним голом.