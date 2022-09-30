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Бах назвал условие для участия россиян в международных турнирах

Бах заявил, что россиян допустят к стартам, если они дистанцируются от ситуации на Украине
СюжетВизы в Европу:

Фото: Laurent Gillieron / Reuters

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал условие для участия российских спортсменов в международных турнирах. Его слова приводит Corriere della Sera.

«Те, кто дистанцировался [от ситуации на Украине], должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом», — заявил Бах. Он добавил, что сделать это будет непросто, потому что некоторые страны прекратили выдавать визы россиянам.

23 сентября глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о допуске спортсменов к стартам без флага и гимна. «Если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться», — сообщила она.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления без флага.

Ксения Курашкина
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