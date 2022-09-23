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Спорт

Вяльбе назвала недопустимое условие для выступлений лыжников без флага России

Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не будут отрекаться от страны ради турниров

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала недопустимое условие для выступлений спортсменов в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться», — заявила она. Вяльбе считает возможным участие в турнирах под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS) или ФЛГР.

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение россиян на турниры. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Ксения Курашкина
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