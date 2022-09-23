Вяльбе назвала недопустимое условие для выступлений лыжников без флага России

Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не будут отрекаться от страны ради турниров

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала недопустимое условие для выступлений спортсменов в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться», — заявила она. Вяльбе считает возможным участие в турнирах под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS) или ФЛГР.

22 сентября в FIS намекнули на возможное возвращение россиян на турниры. «Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.