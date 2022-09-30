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Мобилизованным россиянам разрешат заниматься бизнесом

«Известия»: Госдума призвала снять с мобилизованных россиян запрет заниматься бизнесом

Фото: Unsplash

Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому призвали снять с мобилизованных россиян, до призыва обладавших статусом индивидуальных предпринимателей, запрет заниматься бизнесом. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

Отмечается, что актуальное законодательство не позволяет военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью. Поэтому они могут лишиться своего бизнеса при призыве по частичной мобилизации. Поэтому предполагается, что парламентарии разрешат россиянам заниматься предпринимательской деятельностью.

Проект разработали депутаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ и других фракций. Минэкономразвития поддерживает контакт с авторами инициативы.

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«Считаем ее шагом в правильном направлении, соответствующим интересам бизнеса. Готовы участвовать в доработке инициативы на площадке Госдумы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что в России ужесточили условия кредитования мужчин призывного возраста. Ряд кредитных организаций перевел заемщиков мужского пола и призывного возраста в разряд высокорискованных и сделали скоринг их заявок более строгим.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.

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Марина Совина
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