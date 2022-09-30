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Москвичи бросились продавать жилье с рекордными скидками

News.ru: в Москве бросились продавать жилье с рекордными скидками на фоне мобилизации

Фото: : Антон Белицкий / Коммерсантъ

На фоне начала мобилизации в России москвичи стали экстренно продавать квартиры с рекордными скидками — размер дисконта в некоторых случаях достигает 30-40 процентов, или миллионов рублей. О том, что жители столицы бросились избавляться от жилья по сниженным ценам, сообщили эксперты «ИНКОМ-Недвижимости» и риелторской сети «МИЭЛЬ», пишет News.ru.

«Появились запросы от собственников на быстрый выкуп недвижимости с дисконтом в 30-40 процентов, потому что деньги нужны, что называется, еще вчера», — отметили аналитики. Несмотря на «безумные», по мнению риелторов, дисконты, большинство владельцев стремились продать квартиры со скидкой в 10-15 процентов. Специалисты ожидают, что в ближайшее время предложений с дисконтом в 10-15 процентов станет больше — как и тех объектов, которые россияне захотят продать в связи с отъездом из страны или другими жизненными обстоятельствами. При этом часть выставленных квартир вполне ликвидны, и в других условиях их можно было бы продать, не снижая цену.

По данным «ИНКОМ-Недвижимости», объем предложения квартир в Старой Москве в сентябре 2022 года по сравнению с августом увеличился на 5,2 процента. В Новой Москве положительная динамика за этот период составила 4,9 процента, а в Подмосковье — на 6,3 процента. Всего в сентябре нынешнего года на продажу в столице было выставлено 44,5 тысячи квартир, при этом спрос был ниже предложения. Эксперты добавили, что в последнюю неделю разрыв между ними стал еще более заметным.

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Кроме того, изменились цены на недвижимость в городе. Несмотря на то, что за год стоимость жилья в Москве повысилась, за последний месяц показатели в основном немного уменьшились. В девятом месяце года по сравнению с восьмым цена квадратного метра в Новой Москве не изменилась, однако в Старой Москве она понизилась на 0,35 процента, а в Московской области — на 0,15 процента.

По словам аналитиков, новости о мобилизации не повлияли на средние цены и объемы продаваемых квартир. Они назвали сегодняшнюю ситуацию экстраординарной и пришли к выводу, что в данный момент люди не готовы скупать недвижимость, пользуясь изменившимися условиями, чтобы в том числе продать подешевевшие квартиры, когда спрос восстановится. В настоящее время клиенты грамотно и сознательно подходят к выбору жилья и все больше уделяют внимание насущным проблемам, так что спрос на него будет снижаться.

В сентябре стало известно, что после объявления частичной мобилизации в России значительно увеличилось число запросов, связанных с оформлением доверенностей на управление и распоряжение имуществом. Большинство обращается за «генеральной доверенностью», которая дает полномочия на широкий круг юридически значимых действий: регистрационных, представительских и по распоряжению движимым и недвижимым имуществом.

Полина Кислицына
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