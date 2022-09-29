Россияне начали чаще обращаться за доверенностями на управление имуществом

ФНП: в России выросло число обращений за доверенностями на управление имуществом

После объявления частичной мобилизации в России значительно выросло число обращений за оформлением доверенностей на управление и распоряжение имуществом. О том, что граждане начали чаще запрашивать такой документ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

«Кто-то приходит, не имея повестки на руках и не зная точно, подпадает он под мобилизацию или нет, но хочет подстраховаться», — отметили в ФНП. Большинство обращается за «генеральной доверенностью», которая дает полномочия на широкий круг юридически значимых действий: регистрационных, представительских и по распоряжению движимым и недвижимым имуществом.

ФНП предупреждает о рисках, связанных с такой доверенностью. По словам экспертов, в них отсутствуют четкие условия распоряжения имуществом, что дает поверенному возможность позже указать в договоре любые выгодные для него пункты, в том числе стоимость объекта. Рекомендуется указывать в документе четкий перечень полномочий, конкретный срок действия и параметры совершения юридически значимых действий. При необходимости передать полномочия, в качестве поверенного стоит выбирать максимально близкого человека — эксперты не советуют оформлять доверенность на посторонних.

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