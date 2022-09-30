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Спорт

Бразильский футболист «Зенита» объяснил желание получить российское гражданство

Футболист Малком объяснил желание получить российское гражданство пользой для «Зенита»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком объяснил желание получить российское гражданство. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В целом это общая идея. Не только моя. При помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе. Если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет?» — заявил футболист. Он подчеркнул, что ему нравится жизнь в России, добавив, что пока вопрос получения российского паспорта находится на этапе обсуждения.

О желании Малкома и Клаудиньо получить гражданство России стало известно 19 сентября. В «Зените» заявили, что спортсмены сами захотели получить российский паспорт.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России.

Анастасия Борисова
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