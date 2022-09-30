Бразильский футболист «Зенита» объяснил желание получить российское гражданство

Футболист Малком объяснил желание получить российское гражданство пользой для «Зенита»

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком объяснил желание получить российское гражданство. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В целом это общая идея. Не только моя. При помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе. Если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет?» — заявил футболист. Он подчеркнул, что ему нравится жизнь в России, добавив, что пока вопрос получения российского паспорта находится на этапе обсуждения.

О желании Малкома и Клаудиньо получить гражданство России стало известно 19 сентября. В «Зените» заявили, что спортсмены сами захотели получить российский паспорт.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России.