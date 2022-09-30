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Боец ММА Минеев рассказал о предположительном месте службы в рамках мобилизации

Российский боец ММА Владимир Минеев предположил, что будет служить в разведке

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал о предположительном месте службы в рамках частичной мобилизации. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

«Сказали, что берут в разведку, скорее всего», — заявил Минеев. Спортсмен добавил, что пока не знает, куда поедет на сборы, но, вероятно, они будут проходить в Подмосковье. «Дали время собраться, на следующей неделе должен тут быть», — заключил он. Минеев подчеркнул, что служил срочную и контрактную службу в ВДВ.

Ранее Минеев рассказал о походе в военкомат после получения повестки. «От повестки бегать не собирался — сам позвонил, сказал, что приду. Прибыл в военкомат, встретился с военным комиссаром, пообщались», — добавил спортсмен. Он подчеркнул, что теперь ему нужно привезти документы из части, в которой он проходил службу по контракту.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей.

Андрей Стрельцов
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