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Российский боец ММА рассказал о походе в военкомат после получения повестки

Боец ММА Минеев заявил, что привезет документы в военкомат после получения повестки

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев рассказал о походе в военкомат после получения повестки. Его слова приводит РИА Новости.

«От повестки бегать не собирался — сам позвонил, сказал, что приду. Прибыл в военкомат, встретился с военным комиссаром, пообщались», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что теперь ему нужно привезти документы из части, в которой он проходил службу по контракту. В следующий раз Минеев появится в военкомате 5 октября.

25 сентября стало известно, что Минеев получил повестку. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как относится к первой категории учета. Спортсмен получил повестку за день до объявления в России частичной мобилизации, 20 сентября.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей.

Анастасия Борисова
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