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Спорт

Российский боец ММА рассказал о получении повестки до объявления мобилизации

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал, что получил повестку 20 сентября
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев рассказал в эфире «Матч ТВ» подробности о получении повестки.

Спортсмен заявил, что получил повестку за день до объявления в России частичной мобилизации, 20 сентября, и сейчас направляется на пункт призыва. «Военная специальность у меня стрелок. Я служил в армии также по контракту — в ВДВ. Опыта специальной военной операции (СВО) нет, но тем не менее повестка пришла», — отметил Минеев.

25 сентября стало известно, что Минеев получил повестку. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как относится к первой категории учета.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей.

Андрей Стрельцов
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