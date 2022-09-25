Боец Минеев рассказал о получении повестки

Российский боец Владимир Минеев заявил, что получил повестку и пойдет в военкомат

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев рассказал о получении повестки. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт», — заявил 32-летний Минеев. Он добавил, что ранее был в Мариуполе, где курирует восстановление спортивной инфраструктуры в одном из районов города.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в их второй схватке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одном ничейном поединке.

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