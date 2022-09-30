В военкомате российского региона объяснили отмену отправки мобилизованных

В Свердловской области отправку мобилизованных временно перенесли до особого указания

Отправка призванных в рамках частичной мобилизации в учебные центры в Свердловской области временно перенесена до особого указания. Так ситуацию объяснили в пресс-службе военного комиссариата российского региона, пишет РИА Новости.

«Отправки перенесены до особого указания по решению штаба Центрального военного округа, в настоящее время верстается другой график», — сообщила собеседница агентства.

Причина таких изменений не уточняется.

Ранее 30 сентября местные СМИ со ссылкой на родственников призывников писали, что в военкоматах Свердловской области отменили отправку мобилизованных. Уточнялось, что россиян, которые с вещами пришли к военкоматам, отправили по домам. По одной из версий, на сборных пунктах не хватает мест для всех мобилизованных региона.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. По его словам, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил страны и имеет подходящую военно-учетную специальность.

