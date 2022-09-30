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В военкоматах российского региона отменили отправки мобилизованных

В военкоматах Свердловской области 30 сентября отменили отправки мобилизованных
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В военкоматах Свердловской области в пятницу, 30 сентября, отменили отправки мобилизованных. Об этом со ссылкой на родственников призывников пишет E1.RU.

По данным издания, россиян, которые с вещами пришли к военкоматам, отправили по домам. «Сегодня нас должны были отправить из Орджоникидзевского военкомата. Всех, кто пришел, развернули домой и сказали ждать звонка», — приводит E1.RU слова жителя российского региона Александра, который сегодня должен был уехать на сборный пункт.

Аналогичная ситуация произошла и в Верх-Исетском военкомате — всех мобилизованных отпустили домой. «То ли до второй волны, то ли мест уже не хватает в пунктах сбора. То ли ждут выступления главнокомандующего», — предположила девушка одного из призывников.

Официально причины такого решения в военкомате не огласили. В то же время мужчинам в Первоуральске заявили, что на сборных пунктах не хватает мест для всех мобилизованных региона, уточняет E1.RU.

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«Отправку перенесли на 2 октября. Надеются, что до этого очереди рассосутся», — сообщил один из призывников.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы государства, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

Ранее 30 сентября стало известно, что в Белгородской области более 100 ошибочно призванных в ходе частичной мобилизации жителей вернулись домой.

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Евгения Куликова
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