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Обновление Windows 11 сломало принтеры

Neowin: обновление Windows 11 22H2 вызвало неполадки в работе принтеров

Фото: PRWD300007 / Science Museum / Globallookpress.com

Пользователи Windows 11 пожаловались, что недавнее обновление вызвало неполадку в работе офисной техники. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей новой ОС от Microsoft. По словам ряда потребителей, после установки вышедшего в конце сентября обновления 22H2 настройки подключенных принтеров сбросились и их работа стала невозможна. Позже выяснилось, что возникли неполадки с офисной техникой, подключенной через драйвер Microsoft IPP Class Driver или Universal Print Class Driver.

Специалисты отметили, что в ряде случаев принтеры продолжают работать, однако поломка влияет на дополнительные функции. Так, некоторые пользователи рассказали, что потеряли возможность настроить двустороннюю печать и доступ к более высокому разрешению печати.

Microsoft уже отреагировала на проблему. В компании заявили, что отозвали обновление для ПК, которые используют драйверы Microsoft IPP Class Driver или Universal Print Class Driver.

Это не первый случай, когда пользователи жалуются на обновление 22H2. Ранее стало известно, что апдейт вступает в конфликт с аудиоборудованием — проблема вызвана драйверами Intel SST. Microsoft объявила об отзыве обновления.

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Андрей Ставицкий
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