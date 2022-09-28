Microsoft отозвала обновление Windows 11 для ПК с процессорами Intel

Windows Latest: обновление Windows 11 остановили для пользователей ПК с процессором Intel

Microsoft перестала распространять актуальный апдейт Windows 11 среди пользователей ПК, работающих на базе процессоров Intel. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа выяснили, что Microsoft отозвала крупное обновление 22H2 для Windows 11 и актуальный апдейт для Windows 10 на ряде компьютеров под управлением прцоессоров Intel. Выяснилось, что обновление вступает в конфликт с аудиоборудованием — проблема вызвана драйверами Intel SST. Актуальная версия Windows, о которой идет речь, недоступна для жителей России.

Intel SST — сигнальный процессор, который обрабатывает воспроизведение музыки и голосовые команды. Данный чип устанавливается на компьютеры, которые работают на базе процессоров Intel. Компания отозвала и остановила развертывание обновления, чтобы не допустить появления новых ошибок.

По словам журналистов, вышедший в конце сентября апдейт нестабильно работает с драйверами версии 10.29.0.5152 или 10.30.0.5152. Специалисты рекомендовали либо обновить драйвер до новой версии, либо подождать, пока Microsoft выпустит исправление.

В конце сентября пользователи Windows 11 пожаловались на снижение производительности своих ПК с видеокартой Nvidia после выхода обновления 22H2. Производитель видеокарт пообещал найти решение проблемы.