Постпред РФ при ООН Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий документ о референдумах был представлен Соединенными Штатами и Албанией. По мнению дипломата, западные страны нарушили все приличия, которые оставались в Совете Безопасности ООН. «Мы вынуждены констатировать, что некоторые из наших коллег по совету достигли своего дна», — заявил Небензя.

Постпред при ООН также подчеркнул, что Запад не может рассчитывать, что Россия поддержит резолюцию с прямым осуждением референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании референдумов в четырех регионах. В подготовленном США и Албанией документе организованные референдумы назывались незаконными.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.

