Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России назвали резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией

Постпред РФ при ООН Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий документ о референдумах был представлен Соединенными Штатами и Албанией. По мнению дипломата, западные страны нарушили все приличия, которые оставались в Совете Безопасности ООН. «Мы вынуждены констатировать, что некоторые из наших коллег по совету достигли своего дна», — заявил Небензя.

Постпред при ООН также подчеркнул, что Запад не может рассчитывать, что Россия поддержит резолюцию с прямым осуждением референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании референдумов в четырех регионах. В подготовленном США и Албанией документе организованные референдумы назывались незаконными.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиян предупредили об изменениях в законах с 1 октября
В России с 1 октября повышены зарплаты бюджетников и чиновников
У клиентов российских банков появился новый способ защититься от мошенников
Жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес
Монголия решила выдавать вид на жительство всем обратившимся россиянам
Байден заявил о неспособности Путина запугать США
В США не увидели подготовки России к применению ядерного оружия
Легионер из ЦСКА рассказал об удивившем его в России продукте
В России назвали резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Захарова прокомментировала атаку на российское генконсульство в Нью-Йорке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.