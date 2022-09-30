В России назвали резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующий документ о референдумах был представлен Соединенными Штатами и Албанией. По мнению дипломата, западные страны нарушили все приличия, которые оставались в Совете Безопасности ООН. «Мы вынуждены констатировать, что некоторые из наших коллег по совету достигли своего дна», — заявил Небензя.
Постпред при ООН также подчеркнул, что Запад не может рассчитывать, что Россия поддержит резолюцию с прямым осуждением референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании референдумов в четырех регионах. В подготовленном США и Албанией документе организованные референдумы назывались незаконными.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году проходило подписание аналогичного договора с Крымом.